Южно-Сахалинск, 11 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На Сахалине в Холмске 11 ноября проводили для прохождения боевого слаживания в войсковой части в Аниве 14 мужчин, которые приняли решение стать добровольцами для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Отправиться на спецоперацию добровольцем решил Масик Тян. Во время мобилизации он получал повестку, но так как лежал в больнице ему дали отсрочку. Завершив лечение мужчина решил, что должен стать добровольцем.

«Думаю, только вместе, сплотившись, мы сможем победить. И чем больше будет нас, мужчин понимающих, зачем мы отправляемся в зону проведения СВО, за чьи права и свободы боремся, тем скорее добьемся поставленной цели. Дома меня ждут мама, гражданская жена. В мае ждём пополнение, стану отцом. Мне есть за кого сражаться», — сказал Максим Тян.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область собрала очередную партию груза для участников спецоперации в защиту Донбасса. Ранее на фронт была отправлена современная автотехника.