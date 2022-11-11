Донецк, , 09:18 — REGNUM Куйбышевский район Донецка был обстрелян вооружёнными бандеровскими формированиями из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 11 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть ракет из РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим сосредоточил свыше 5 тысяч наёмников из Польши на запорожском направлении.