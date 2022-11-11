Осло, 11 ноября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Комитет национального собрания Франции принял решение о поправке, предусматривающей увеличение операционного бюджета Французского полярного института на 3 миллиона евро в 2023 году. Об этом 10 ноября сообщило High North News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Министр высшего образования и научных исследований Франции Сильви Ретайо выразила поддержку Французскому полярному институту и всем полярным исследованиям.

Французский институт полярных исследований готовился к прекращению своей деятельности из-за нехватки средств. Выделенные средства позволят функционировать ещё как минимум год.

Финансирование будет поступать из компенсационного фонда, созданного правительством, чтобы помочь исследовательским организациям, высшим учебным заведениям и исследовательским институтам справиться с увеличением потребления энергии. Это позволит институту выполнять свои задачи по материально-техническому обеспечению, поддержанию зданий в рабочем состоянии, а также поставке оборудования и транспортных средств на полярные станции.

Ранее ИА REGNUM сообщало российские учёные, которые отправятся в семимесячную экспедицию в Антарктический регион Земли, изучат климатические изменения в Антарктиде.

Читайте также: Российские полярники изучат причины аномального потепления в Антарктиде