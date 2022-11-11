Уфа, , 09:20 — REGNUM Три специализированные выставки «Металлообработка», «Машиностроение» и «Инновационный потенциал Уфы» пройдут с 6–18 ноября 2022 года на площадке выставочного комплекса «ВДНХ ЭКСПО» в столице Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Машиностроение Zavkomgroup.com

Сообщается, что Башкирия сохраняет лидирующие позиции по производству полуприцепов и прицепов, камер и печей промышленных, находится на втором месте в России по выпуску светильников и осветительных устройств, пневматических и гидравлических двигателей, по производству талей и подъемников кузовов для автотранспорта занимает третье место в стране, занимает четвертую строчку по выпуску автобусов.

«На выставках будут демонстрироваться передовые разработки, и широкий круг участников свидетельствуют не только о востребованности станкоинструментальной продукции на отечественном рынке, но и росте инвестиционного потенциала отрасли в республике и в России», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева.

Отмечается, что более 50 предприятий из 11 регионов России и ближнего зарубежья покажут на выставке свои новые разработки, оснастку, инструмент, приборы.