Москва, 11 ноября 2022, 09:15 — REGNUM Ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлеваются до 21 ноября, сообщает Росавиация.
На сайте федерального агентства опубликована информация о продлении режима ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 21 ноября. По-прежнему не будут обслуживать пассажиров воздушные гавани Анапы Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Пассажирам предлагается воспользоваться альтернативными видами транспорта.
Отметим, что впервые ограничения были введены с началом специальной военной операции России на территории бывш. УССР, после чего еженедельно продлевались.