Москва, , 09:15 — REGNUM Ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлеваются до 21 ноября, сообщает Росавиация.

Самолет PublicDomainPictures

На сайте федерального агентства опубликована информация о продлении режима ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 21 ноября. По-прежнему не будут обслуживать пассажиров воздушные гавани Анапы Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам предлагается воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Отметим, что впервые ограничения были введены с началом специальной военной операции России на территории бывш. УССР, после чего еженедельно продлевались.