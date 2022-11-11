Самарканд, Узбекистан, , 09:16 — REGNUM Роль Организации тюркских государств (ОТГ) в последнее время существенно выросла. Об этом 11 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите ОТГ в узбекистанском Самарканде.

Ареал тюркских народов

«Казахстан является землёй отцов тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашему всестороннему взаимодействию. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан был инициатором создания большинства организаций, которые объединяют страны с тюркскими народами: Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) и Тюркской академии.

Напомним, в ОТГ, кроме Казахстана, входят Азербайджан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Венгрия и Туркмения.

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