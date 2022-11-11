Пекин, 11 ноября 2022, 09:19 — REGNUM Китай высоко оценил решение Сальвадора расторгнуть свое «соглашение о свободной торговле» с Тайванем, сообщает 11 ноября газета China Daily.
Конституционная палата Верховного суда Сальвадора оставила в силе приостановление действия «соглашения о свободной торговле» с Тайванем. Центральноамериканская нация установила дипломатические отношения с Китаем после разрыва своих отношений с островом в 2018 году.
Отметив, что это решение означало полную отмену так называемого «пакта о свободной торговле», Чжао сказал, что «Китай высоко ценит то, что Сальвадор стоял на правильной стороне истории».
Президент Сальвадора Найиб Букеле и посол Китая в Сальвадоре Оу Цзяньхун объявили 9 ноября, что Китай и Сальвадор начнут переговоры о свободной торговле. Обе стороны заявили, что будут работать вместе, чтобы как можно скорее завершить процесс переговоров по двустороннему пакту о свободной торговле.
Представитель Министерства коммерции КНР заявил в четверг, что это объявление призвано еще больше раскрыть потенциал экономического и торгового сотрудничества, а также повысить уровень сотрудничества между двумя странами. Пресс-секретарь сказал, что Китай и Сальвадор действовали в соответствии с важным консенсусом лидеров двух стран с момента установления дипломатических отношений, и сотрудничество в различных областях дало плодотворные результаты.
Значительный рост двусторонней торговли в последние годы в полной мере отражает устойчивость и пространство для развития экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, добавил пресс-секретарь. Главное таможенное управление Китая сообщило, что объем торговли между Китаем и Сальвадором в 2021 году достиг $1,73 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 55,9%.