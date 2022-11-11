Пекин, , 09:19 — REGNUM Китай высоко оценил решение Сальвадора расторгнуть свое «соглашение о свободной торговле» с Тайванем, сообщает 11 ноября газета China Daily.

Сан-Сальвадор, Сальвадор, 2017 Мария Плотникова © ИА REGNUM

«Это еще раз показывает, что отстаивание принципа «одного Китая» — это правильный поступок», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь на очередном пресс-брифинге, добавив, что приверженность этому принципу представляет собой мировую тенденцию, и что он пользуется подавляющей поддержкой международного сообщества и не может быть остановленным любой силой.

Конституционная палата Верховного суда Сальвадора оставила в силе приостановление действия «соглашения о свободной торговле» с Тайванем. Центральноамериканская нация установила дипломатические отношения с Китаем после разрыва своих отношений с островом в 2018 году.

Отметив, что это решение означало полную отмену так называемого «пакта о свободной торговле», Чжао сказал, что «Китай высоко ценит то, что Сальвадор стоял на правильной стороне истории».

Президент Сальвадора Найиб Букеле и посол Китая в Сальвадоре Оу Цзяньхун объявили 9 ноября, что Китай и Сальвадор начнут переговоры о свободной торговле. Обе стороны заявили, что будут работать вместе, чтобы как можно скорее завершить процесс переговоров по двустороннему пакту о свободной торговле.

Представитель Министерства коммерции КНР заявил в четверг, что это объявление призвано еще больше раскрыть потенциал экономического и торгового сотрудничества, а также повысить уровень сотрудничества между двумя странами. Пресс-секретарь сказал, что Китай и Сальвадор действовали в соответствии с важным консенсусом лидеров двух стран с момента установления дипломатических отношений, и сотрудничество в различных областях дало плодотворные результаты.

Значительный рост двусторонней торговли в последние годы в полной мере отражает устойчивость и пространство для развития экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, добавил пресс-секретарь. Главное таможенное управление Китая сообщило, что объем торговли между Китаем и Сальвадором в 2021 году достиг $1,73 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 55,9%.