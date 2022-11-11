Пномпень, , 09:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, сообщает Antara.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Индонезии и премьер-министр Сингапура обсудили несколько вопросов, а именно саммит G20, проблемы Мьянмы и планы выездной встречи лидеров в следующем году.

«Что касается G20, Сингапур выражает полную поддержку председательству Индонезии, и премьер-министр Сингапура подтвердил, что будет присутствовать в качестве одного из приглашенных гостей», — заявила глава МИД Индонезии.

Стороны также выразили разочарование в связи с нынешней ситуацией в Мьянме.

«Оба лидера выразили разочарование отсутствием приверженности военной хунты Мьянмы выполнению пяти пунктов достигнутого консенсуса», — добавила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо встретился с главой Азиатского банка развития Масацугу Асакава.

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