Донецк, 11 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Видеозапись боя 2-го батальона 1-й Славянской бригады в ходе наступления на авдеевском направлении опубликовало 11 ноября РИА Новости в своём телеграм-канале.

Mil.ru Спецоперация

На выложенных в интернет кадрах, снятых с беспилотника, видно, как штурмовая группа идёт цепью около автотрассы к позиции укрывшихся в водосточных трубах под дорогой киевских нацистов.

При этом один из боевиков ВСУ пытается помешать российским бойцам спуститься, а в второго штурмовая группа ликвидирует с помощью стрелкового оружия и гранат. Затем оставшийся бандеровец делает попытки обороняться сразу на двух направлениях, прикрываясь телом погибшего сослуживца, однако в итоге гибнет от взрыва ручной гранаты.

Также подчёркивается, что потерь среди военных Славянской бригады нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Магаданская область собрала очередную партию груза для участников спецоперации в защиту Донбасса.