Казань, 11 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. На пункт сбора мобилизованных, расположенный на территории «Казань Экспо», передали гуманитарный груз от жителей и предприятий. Об этом сообщил глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов.

t. me/ilhamkashapov Гуманитарный груз для мобилизованных

Глава муниципалитета навестил военных и ознакомился с условиями проживания. Мобилизованным землякам неравнодушные жители республики и предприятия собрали гуманитарную помощь, в которую вошли медикаменты, средства личной гигиены, теплые сапоги, перчатки, шапки и носки, термобелье, пластиковые канистры, сшитые волонтерами балаклавы и пончо, мед, чак-чак, лопаты, пили и топоры.

Кашапов поблагодарил всех причастных к сбору гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, пять фур с гуманитарным грузом отправили из Казани 10 ноября в город Лисичанск.

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