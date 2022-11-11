Владикавказ, 11 ноября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Из Северной Осетии для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации отправились почти 30 добровольцев. Они пополнили ряды Терского казачьего батальона «Барс 24».

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«Подкрепление составляет порядка 30 человек. Настрой у военнослужащих боевой. Здесь и осетины, и казаки», — приводит слова командира взвода Дмитрия Дудаева портал «15-й Регион».

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии летом 2022 года были сформированы два подразделения добровольцев «Алания» и «Осетия». Большинство бойцов батальонов — уроженцы республики.

В состав подразделений также входят жители других субъектов РФ. В сентябре подразделения «Алания» и «Осетия» пополнились опытными бойцами, среди которых боевые офицеры — десантники, морпехи, прошедшие не одну «горячую точку». Они влились в ряды защитников Родины по призыву их боевого товарища — главы РСО-Алании Сергея Меняйло.