Москва, , 09:14 — REGNUM Киевский режим сосредоточил свыше 5 тысяч наёмников из Польши на Запорожском направлении. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передают РИА Новости.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, на запорожской линии фронта киевский режим собрал большое количество представителей различных международных террористических группировок из других стран, в частности, много выходцев из Грузии.

«Всего в Запорожье, по подтвержденным данным разведки, в рядах ВСУ находятся боевики из 34 государств», — пояснил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных граждан, что позволило серьезно усилить огневую мощь.

Читайте подробнее: Офицер рассказал о роли прибывших на запорожское направление мобилизованных