Москва, 11 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Киевский режим сосредоточил свыше 5 тысяч наёмников из Польши на запорожском направлении. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт РИА Новости.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, на запорожской линии фронта киевский режим собрал большое количество представителей различных международных террористических группировок из других стран, в частности, много выходцев из Грузии.

«Всего в Запорожье, по подтвержденным данным разведки, в рядах ВСУ находятся боевики из 34 государств», — пояснил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, реактивная артиллерийские части на запорожском направлении получили пополнение из числа мобилизованных граждан, что позволило серьезно усилить огневую мощь.

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