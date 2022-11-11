Перт, Австралия, , 09:12 — REGNUM Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн предупреждает об «ужасных последствиях» для жителей региона, поскольку медсестры готовятся к однодневным забастовкам и невыходу на работу. Об этом передает телеканал Nine News.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

По данным журналистов, напряжение станет еще хуже в следующую среду, 16 ноября, когда медсестры не будут на своих рабочих местах с 7 утра до 9 вечера. В нескольких больницах, включая Rockingham, Sir Charles Gairdner, Royal Perth и Perth Children’s, такая ситуация будет сохраняться две недели.

Медсестры борются за немедленное увеличение численности персонала, требуют повышения заработной платы почти на пять процентов вместо предлагаемых примерно трех процентов и единовременной выплаты в размере 3000 долларов.