Калуга, 11 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Свыше 1000 старшеклассников и студентов посетили в сентябре–ноябре 2022 года предприятия и организации Калужской области в рамках профориентационной акции «Выпускник года». Об этом сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Страница Владислава Шапши «ВКонтакте» На калужском предприятии

Основная цель экскурсий — оказание помощи выпускникам в профессиональном самоопределении и повышение мотивации молодых людей к трудовой деятельности по специальностям, востребованным на рынке труда Калужской области.

Молодежь познакомилась с работой ПАО «Калужский турбинный завод», АО «Тайфун», АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры», железнодорожный вокзал «Калуга-1», ООО «Калужская Нива», фармацевтическое предприятие ЗАО «Берлин — Фарма», международный аэропорт «Калуга», ООО «Мануфактуры BOSCO», побывала также в музеях МВД и медицины Калужской областной клинической больницы, посетила «Фонд имущества Калужской области».

«Акцент при посещении предприятий и организации региона дбыл сделан на многообразии мира профессий, уход в прошлое традиционных специальностей. Сегодня региону все чаще требуются специалисты с особым стилем мышления, способные постигать новые технологии в работе, склонные к инновациям», — отметили в профильном ведомстве.