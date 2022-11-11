* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 11 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Эксперт Центра современных афганских исследований в России Андрей Серенко считает, что не приглашение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на московскую консультативную встречу по Афганистану является санкционным актом. По его мнению, неспособность обезопасить российское посольство и закулисные переговоры радикалов с США, вероятно, являются причинами недовольства России талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Напомним, консультативная встреча в Москве по Афганистану состоится 16 ноября. В ней примут участие представители России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствовали на подобной встрече в прошлом году, на этот раз они не были приглашены.

В МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявляли, что московская встреча по Афганистану будет неполной без присутствия представителей движения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, что у Москвы никаких секретов нет, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут проинформированы о результатах встречи.

По мнению Серенко, ситуация свидетельствует о начале смены стратегии России в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя пока об этом еще рано говорить.

Эксперт также заявил, что, поскольку «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведёт закулисные игры с Америкой, он может стать главным вызовом для России, Китая и Ирана в Центральной Азии. Однако он считает, что Москва не станет разрывать свои отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).