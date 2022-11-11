Канберра, , 09:09 — REGNUM Если кто-то мог подумать, что наличные уже исчезли из экономики Австралии, то это не так. Их просто нельзя так легко найти, сообщает телеканал Nine News.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

Так, по данным Резервного банка, в настоящее время на одного человека в Австралии приходится 18 банкнот по 100 долларов и 38 банкнот по 50 долларов. Около 4000 долларов на каждого, если сложить мелкие банкноты и монеты.

Но у большинства людей их нет, а это значит, что у некоторых людей есть намного больше. И Резервный банк Австралии понятия не имеет, где находятся наличные.

«Вот, например, у меня своей доли этих денежных банкнот нет, и я знаю многих людей, у которых их тоже нет», — сказал губернатор Филип Лоу на ужине в Хобарте в начале этого месяца.

Как объясняют журналисты, это свидетельствует о том, что все больше жителей Австралии копят наличные. Особенно это стало актуальным в период пандемии коронавируса.