Жители Австралии активно копят наличные деньги — Nine News
Канберра, 11 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Если кто-то мог подумать, что наличные уже исчезли из экономики Австралии, то это не так. Их просто нельзя так легко найти, сообщает телеканал Nine News.
Так, по данным Резервного банка, в настоящее время на одного человека в Австралии приходится 18 банкнот по 100 долларов и 38 банкнот по 50 долларов. Около 4000 долларов на каждого, если сложить мелкие банкноты и монеты.
Но у большинства людей их нет, а это значит, что у некоторых людей есть намного больше. И Резервный банк Австралии понятия не имеет, где находятся наличные.
«Вот, например, у меня своей доли этих денежных банкнот нет, и я знаю многих людей, у которых их тоже нет», — сказал губернатор Филип Лоу на ужине в Хобарте в начале этого месяца.
Как объясняют журналисты, это свидетельствует о том, что всё больше жителей Австралии копят наличные. Особенно это стало актуальным в период пандемии коронавируса.