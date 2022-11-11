Анкара, 11 ноября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Турция увеличила экспорт зимних товаров в страны Евросоюза, сообщила 11 ноября турецкая газета Yeni Şafak.

Дрова в печи

В частности, увеличился экспорт одеял и стёганых одеял. Также в странах Европы вырос спрос на печи. Владелец текстильной фабрики Рефик Джейлан рассказал, что с развитием энергетического кризиса многие заказы в Европе были перенаправлены в Турцию. Основными покупателями зимней продукции стали Германия, Франция, Испания, Италия, Бельгия и Швеция.

Он отметил, что оборот компании в течение года существенно вырос. Так, только за последние пять месяцев рост составил примерно 30%.