Канберра, , 09:07 — REGNUM Федеральная полиция Австралии утверждает, что хакеры, стоящие за самой масштабной кибератакой в истории страны против частного страховщика Medibank, являются «российскими киберпреступниками». Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.

Хакер Ivan David Gomez Arce

Комиссар полиции Рис Кершоу объявил о «злонамеренном» взломе медицинской страховой компании, которая подверглась утечке частной информации в даркнет. По его словам, атака якобы была осуществлена отдельными лицами из России.

«Наша разведка указывает на группу слабо связанных между собой киберпреступников, которые, вероятно, несут ответственность за прошлые серьезные нарушения в странах по всему миру», — сказал он.

Кершоу сказал, что киберпреступники действуют как предприниматели и у них также есть свои филиалы и поддерживающие партнёры.

«Мы считаем, что знаем, кто несет ответственность, но я не буду называть их имена», — добавил комиссар на пресс-конференции.