Ульяновск, , 09:04 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности при организации автобусных перевозок. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

Проверка касалась автобусных пассажирских перевозок. По данным надзорного ведомства, в июле 2022 года муниципальное казённое учреждение «Организатор пассажирских перевозок» организовало электронные аукционы, касающиеся пассажирских автобусных перевозок в Ульяновске по регулируемым тарифам.

«Заключение по результатам муниципальных контрактов повлекло неправомерное прекращение действия свидетельств субъектов предпринимательства, работавших ранее на тех же маршрутах», — говорится в сообщении.

По данному факту прокурор Ленинского района Ульяновска направил материалы проверки в следственные органы. Отмечается, что по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»).

Напомним, в сентябре 2022 года в Ульяновске вынесен обвинительный приговор за взяточничество при организации маршрутных перевозок. Размер незаконного вознаграждения составил 1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ульяновской области заявляли, что планируется приобрести 150 новых автобусов среднего класса для вывода из банкротного состояния общества «ПАТП-1».

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