Ульяновск, 11 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Ленинском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности при организации автобусных перевозок. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Проверка касалась автобусных пассажирских перевозок. По данным надзорного ведомства, в июле 2022 года муниципальное казённое учреждение «Организатор пассажирских перевозок» организовало электронные аукционы, касающиеся пассажирских автобусных перевозок в Ульяновске по регулируемым тарифам.

«Заключение по результатам муниципальных контрактов повлекло неправомерное прекращение действия свидетельств субъектов предпринимательства, работавших ранее на тех же маршрутах», — говорится в сообщении.

По данному факту прокурор Ленинского района Ульяновска направил материалы проверки в следственные органы. Отмечается, что по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»).

Напомним, в сентябре 2022 года в Ульяновске вынесен обвинительный приговор за взяточничество при организации маршрутных перевозок. Размер незаконного вознаграждения составил 1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ульяновской области заявляли, что планируется приобрести 150 новых автобусов среднего класса для вывода из банкротного состояния общества «ПАТП-1».

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