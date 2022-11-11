Барнаул, , 09:02 — REGNUM Повысить МРОТ и увеличить его отрыв от прожиточного минимума, не просто реально, но и крайне необходимо, считает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поручение российского президента Владимира Путина по ускоренному росту МРОТ и увеличению его отрыва от прожиточного минимума, он пояснил:

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В России сложилась поистине уникальная для развитого государства ситуация бедности, а то и нищеты работающих граждан (когда человек занятый на условиях полного рабочего дня, может получать настолько низкую зарплату на уровне официально установленного прожиточного минимума, что «прожить» на неё, по сути, невозможно).

Поэтому «Справедливая Россия — За правду» не только настаивает на повышении МРОТ до 31 тысячи рублей (деньги у государства и бизнеса для этого есть), но и пересмотреть действующий алгоритм расчета величины прожиточного минимума и вернуться к методу, основанному на потребительской корзине. В этом случае размер прожиточного минимума будет соответствовать объективным реалиям и до него следует повысить МРОТ. Уверен, что в сегодняшние непростые времена это будет вдвойне актуально и справедливо».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ), сказано в тексте поручения, опубликованном 10 ноября на официальном сайте российского правительства.

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