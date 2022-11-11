Чаа-Хольский район, Тува, 11 ноября 2022, 09:02 — REGNUM В Туве вынесен приговор 41-летнему жителю села Чаа-Холь, которого обвиняли в покушении на убийство трёх человек и убийстве двух лиц. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

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Суд
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По данным следствия, вечером 19 сентября между незнакомыми мужчинами произошла ссора возле магазина. Мужчины выехали на пустырь на окраине села, чтобы разобраться в ситуации. По пути подозреваемый вооружился винтовкой ТОЗ-8 калибра 5,6 мм и патронами, которые незаконно хранил у себя.

«По прибытии на место осужденный последовательно произвел прицельные выстрелы в сторону оппонентов, в результате чего двое потерпевших от полученных телесных повреждений скончались на месте, а третий госпитализирован в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний обвиняемый был признан виновным и приговорён к 25 годам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2022 года в республике зарегистрировано почти 5,1 тыс. преступлений, что на 22,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число убийств выросло на 4,5%.

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