Москва, , 08:57 — REGNUM Запретить ЛГБТ-пропаганду в электронных играх предложила депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, соответствующие поправки парламентарий предложила к обсуждению во втором чтении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Компьютерные игры

Депутат обратила внимание на, что в играх ряда разработчиков есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В целом, по ее мнению, изменения необходимы для обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан.

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О намерении внести такие поправки Лантратова объявляла 27 октября при обсуждении законопроекта в первом чтении.

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