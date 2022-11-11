Вашингтон, 11 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Экс-президента США Дональда Трампа высмеяла ведущая американская консервативная газета New York Post (NYP), симпатизирующая Республиканской партии. Политика раскритиковали за неубедительные результаты выборов в Конгресс.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Газета опубликовала на обложке сатирическое изображение Трампа в образе сидящего на стене Шалтая-Болтая, сравнив его со знаменитым детским персонажем.

Это произошло после промежуточных выборов, которые не увенчались предрекаемым республиканцам триумфом. В США задумались о перспективах партии, если Трамп решит побороться за президентский пост в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на промежуточных выборах в США республиканцы добились более скромных успехов, чем ожидали, в то время как демократы выступили лучше прогнозов.

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