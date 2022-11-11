Киев, , 08:53 — REGNUM Киевский режим получил от польских властей новую партию терминалов связи Starlink. Об этом сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

В новую партию вошли 1570 терминалов спутниковой связи, изготовленные американской компанией Space X. Устройства позволяют обеспечивать публичные точки доступа Wi-Fi.

Фёдоров написал в телеграм-канале, что ещё 1570 терминалов Starlink от Польши находятся уже на территории бывш. УССР.

Всего Киев, уточнил министр, получил с начала российской спецоперации более 20 тыс. терминалов спутникового интернета, в том числе 5 тысяч — от Польши.