Уфа, 11 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Участников спецоперации или членов их семей намерены освободить от уплаты транспортного налога в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Сообщается, что в ноябре 2022 года депутаты намерены внести изменения в региональный закон о транспортном налоге.

«Законопроектом предлагается освободить в 2023 году от уплаты транспортного налога за 2022 год граждан, которые участвовали в проведении специальной военной операции на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также [территории б. УССР], либо членов их семей», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева.

По его словам, льготу намерены предоставить на одно транспортное средство по выбору, она будет распространяется на грузовые и легковые автомобили, мотороллеры, мотоциклы и другие самоходные транспортные средства, а также на механизмы и машины на гусеничном и пневматическом ходу. При этом возраст транспортного средства и мощность двигателя значения не имеют, пояснил спикер регионального парламента.

«Затраты на реализацию данного закона составят порядка ста миллионов рублей. Эти деньги уже заложены в проект закона о бюджете республики на предстоящие три года, который мы готовим к принятию в первом чтении», — сообщил Толкачев.