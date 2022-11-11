Анкара, 11 ноября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Анкары обнаружили тела пяти афганских граждан в доме в восточном районе столицы Турции, которые скончались от ранений.

mosaic36 Убийство

Турецкое государственное информационное агентство сообщило, что сотрудники правоохранительных органов начали поиски этих людей, после того, как их семьи сообщили полиции об их исчезновении.

Представители турецкой полиции, не сообщая подробностей о личностях этих пяти человек и времени их убийства, заявили, что тела были переданы в судмедэкспертизу для вскрытия, начато расследование.

Афганские дипломаты в Турции подтвердили факт убийства, но также не сообщили подробностей о личностях погибших.

Родственники убитых сообщили местным турецким СМИ, что их родственники пропали неделю назад. Ряд средств массовой информации со ссылкой на источники в полиции написали, что эти люди, вероятно, были убиты неделю назад.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе, где проживает большое количество афганских и сирийских беженцев.