Магадан, , 08:58 — REGNUM Магаданская область собрала очередную партию груза для участников спецоперации в защиту Донбасса. Ранее на фронт была отправлена современная автотехника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ОНФ.

ВС России во время спецоперации (с) Министерство обороны России

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Более 6 тыс. пачек с медикаментами и перевязочными материалами, 30 квадрокоптеров, 30 коллиматорных прицелов и столько же увеличителей для них отправили магаданцы на передовую.

Медикаменты и спецоборудование уже передали в войсковую часть, которая закреплена за Колымой в рамках поддержки военнослужащих. Скоро партия с грузом будет доставлена бойцам.

В самом Магадане работают пункты сбора гуманитарной помощи для военнослужащих: в штабе ОНФ и в библиотеке им. Пушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпредприятия Бурятии в помощь участвующим в специальной военной операции землякам сдали 12,5 тонны мяса.