Пномпень, 11 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с главой Азиатского банка развития Масацугу Асакава, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Встреча состоялась на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.

Во время встречи президент Индонезии и глава Азиатского банка развития обсудили прогнозы экономического роста в Юго-Восточной Азии. Особенно в следующем году, когда Индонезия станет председателем АСЕАН.

В отчете об экономическом росте региона Юго-Восточной Азии говорится, что рост экономики в этом году снизился с 5,1% до 4,9%.

«Снижение мирового спроса приведет к росту инфляции и финансовой нестабильности в регионе. Конечно, это должно заставить всех нас в регионе быть бдительными», — заявил президент Индонезии.

Между тем, в своем вступительном слове Масацугу Асакава поздравил Индонезию с отличными экономическими показателями, а также высоко оценил лидерство Индонезии в G20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди представила повестку дня президента страны Джоко Видодо во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.