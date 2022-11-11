Саратов, 11 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Получивший ранение уроженец Саратовской области Иван Буланчиков награжден орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининского района Саратовской области.

t. me/kalininsk_mr Саратовец Иван Буланчиков награжден орденом Мужества

«Наш земляк — старший прапорщик Иван Буланчиков за мужество и отвагу при исполнении воинского долга награждён орденом Мужества», — говорится в сообщении.

Иван закончил Рязанское военное училище ВДВ, а затем проходил военную службу в Подмосковье. Участником специальной военной операции он стал в мае 2022 года. В настоящее время боец проходит лечение после ранения в госпитале.

Орден Мужества саратовцу 9 ноября в воинской части вручил представитель Минобороны РФ.

«Мы гордимся нашим героем и поддерживаем всем районом! Спасибо за мужество и отвагу!» — заявили в администрации муниципалитета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, уроженец закрытого административно-территориального образования поселка Светлый Саратовской области Сергей Ковалёв за участие в специальной военной операции награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами».

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