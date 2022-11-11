Кишинёв, 11 ноября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Инфляция в Молдавии в октябре 2022 года при сравнении цен с тем же месяцем 2021 года составила 34,62%. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Национального бюро статистики.

Инфляция

«В октябре месяце 2022 года по сравнению с сентябрём из продовольственных товаров более выраженный рост цен отмечен на овощи — на 22,1%, яйца куриные — на 8,3% и сахар — на 4,7%», — сообщили в ведомстве.

По данным бюро, продукты в Молдавии за год в среднем подорожали на 36,23%, непродовольственные товары — на 21,78%, услуги — на 52,65%. Больше всего выросли цены на природный газ — на 530,82%.

Стоит отметить, что резкий рост цен в Молдавии начался осенью 2021 года. Сильнее всего дорожают газ и топливо для автомобилей, что влияет на цены в ряде секторов. Это взывает недовольство у жителей страны, в Кишинёве последние два месяца постоянно проходят акции протеста.