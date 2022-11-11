Москва, 11 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Законопроект о продлении нулевой ставки НДС при оказании услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Электричка

Согласно поправкам, предусматривается продление по 31 декабря 2034 года применение ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при оказании услуг по перевозке пассажиров электричками.

Ранее действовавший для пригородных железнодорожных перевозок порядок предполагал, что операции по оказанию услуг по перевозке пассажиров освобождались от налогообложения НДС, но при этом в соответствии с пунктом 2 статьи 170 Налогового кодекса перевозчики лишались права на налоговый вычет сумм НДС, предъявленных поставщиками товаров (работ, услуг), использованных для оказания данных услуг.

Мера позволит не субсидировать перевозчику затрат для сдерживания роста тарифов за проезд.

В то же время, оценке Минфина, принятие закона приведет к недополучению федеральным бюджетом доходов за период с 1 января 2030 года по 31 декабря 2034 года в объеме 142,4 млрд рублей.