Абакан, , 08:47 — REGNUM Министерство труда и соцзащиты Хакасии 14 ноября приступит к перечислению единовременных выплат до 100 тысяч рублей в рамках второго пакета мер поддержки мобилизованных и их семей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Помощь мобилизованным обсудили на совещании 11 ноября. Уточняется, что для получения средств не нужно дополнительных заявлений. Достаточно тех сведений, которые были поданы ранее для получения выплат в рамках первого пакета мер.

По словам заместителя руководителя аппарата главы и правительства республики Дмитрия Клыпина, выплаты будут осуществляться в беззаявительном порядке на те же расчётные счета, которые ранее были указаны заявителем и имеются в распоряжении управлений соцподдержки.

«Если супруга у мобилизованного отсутствует, то получателем соответственно могут быть родители», — отметил Клыпин.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пакет мер поддержки хакасских мобилизованных включал разовые выплаты по 10 тысяч рублей (10 тысяч на каждого мобилизованного, 10 тысяч на семью и столько же на каждого несовершеннолетнего ребёнка и студента до 23 лет, получающего первое очное высшее или среднее специальное образование). Деньги на эти цели выделили из резервного фонда правительства Хакасии.

Увеличение общего размера региональной единовременной помощи семье мобилизованного до 100 тысяч рублей потребовало внесения изменений в республиканский бюджет.

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