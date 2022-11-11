Канберра, , 08:44 — REGNUM Хакеры, похитившие информацию у австралийской компании медицинского страхования Medibank, связаны с Россией. Такое утверждение сделал 11 ноября шеф полиции Рис Кершо в эфире телеканала АВС.

Хакеры. Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поводу этих людей мы будем вести переговоры с российскими правоохранительными органами», — так заявил Кершо. При этом он подчеркнул, что личности ответственных за хакерскую атаку лиц уже установлены, но называть их имена он не стал.

Напомним, австралийская компания Medibank объявила о хищении 200 гигабайтов информации, в том числе личные данные клиентов, имена, фамилии, диагнозы, коды медицинских процедур и многое другое. Кибератака на страховую компанию произошла после нашумевшего взлома хакерами клиентской базы австралийской телекоммуникационной компании Optus. В результате этой хакерской атаки были похищены личные данные 9,8 млн клиентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава крупнейшего частного медстраховщика в Австралии Medibank Дэвид Кочкар осудил утечку конфиденциальных данных о состоянии здоровья клиентов и тот факт, что данные уже начали появляться в сети.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава крупнейшего страховщика в Австралии осудил взлом медданных граждан