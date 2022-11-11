Челябинск, , 08:43 — REGNUM В Челябинске один из местных жителей продаёт ёлку за пять миллионов рублей. Объявление размещено на одном из интернет-сервисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Автор объявления пояснил журналистам, что эта ёлка может принести её новому владельцу счастье. По словам гражданина, он собрал её из подков, накопившихся за 25 лет. Якобы всем этим и обусловлена назначенная им высокая цена.

Гражданин также добавил, что просмотров у этого объявления уже много. Но пока никто из потенциальных покупателей к нему не обращался.

Как сообщало ИА REGNUM, после ухода из России некоторых международных брендов на сайтах объявлений появились предложения купить товары, к которым привыкли отдельные жители России. Но при этом зачастую продукцию продавали по сильно завышенным ценам.