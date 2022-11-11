Челябинск, 11 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Челябинске один из местных жителей продаёт ёлку за пять миллионов рублей. Объявление размещено на одном из интернет-сервисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Автор объявления пояснил журналистам, что эта ёлка может принести её новому владельцу счастье. По словам гражданина, он собрал её из подков, накопившихся за 25 лет. Якобы всем этим и обусловлена назначенная им высокая цена.

Гражданин также добавил, что просмотров у этого объявления уже много. Но пока никто из потенциальных покупателей к нему не обращался.

Как сообщало ИА REGNUM, после ухода из России некоторых международных брендов на сайтах объявлений появились предложения купить товары, к которым привыкли отдельные жители России. Но при этом зачастую продукцию продавали по сильно завышенным ценам.