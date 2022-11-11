Москва, , 08:42 — REGNUM Заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, который считает, что лишение российской экономики статуса рыночной противоречит логике, нашло поддержку в социальных сетях. Люди предлагают обращать меньше внимания на то, что говорят о России в США, и не реагировать на провокации.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зачем оправдываться и что-то объяснять стране — мировому гопнику, рэкетиру и террористу? Это бесполезно, империя зла оборзела от своей безнаказанности», — считает Захар Веригин.

«Мнение США подтверждает ослабление влияния Америки в рыночной экономике. Поэтому необходим этот странный манёвр в сторону России», — считает Кузьма Шаров.

«Они могут принять решение о лишении граждан России статуса bono homo sapiens. И что? Пусть говорят, что хотят», — иронизирует Игорь Егоров.

«Скоро США отменит закон Архимеда. Дурдом рулит», — соглашается Владимир Мошкин.

«Какая, блин теперь разница?! Затягиваем пояса, плюём на Запад и работаем в сторону Востока, благо сами по сути Восток», — рассуждает Олег Браун.

«Сами столько лет заглядывали в рот Америке, стоя на задних лапках, а теперь возмущены гегемоном. Что ещё нам назначит Америка?» — спрашивает Наталья.

«Да-да. Взрывать газопроводы — это их рыночная экономика без влияния государства, знаем», — смеётся Светлана.

«Никак не пойму, что нам нужно от этого террористического государства? Зачем нам его признание? Да глубоко по колено до их признания! Вообще прекратить с ними общение! Никакой торговли, никаких договоров и т.п.! Хватит! Они разрушают нашу жизнь, устраивая свою за наш счёт!» — поделился мнением Георгий.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя решение министерства торговли США перестать считать Россию страной с рыночной экономикой, российский посол Анатолий Антонов заявил, что оно противоречит логике. Дипломат также обвинил Вашингтон в создании дисбалансов на мировых рынках, «к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры».

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