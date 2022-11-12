Вашингтон, , 09:42 — REGNUM США должны сохранить свой контингент в Сирии в пику России и официальному Дамаску, пишет бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Сирии Джеймс Джеффри в статье, вышедшей 10 ноября в Foreign Affairs.

Ракетный удар США по Сирии Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base

По его словам, уход США из Сирии дал бы России большее стратегическое пространство для оказания давления на Турцию и Израиль с тем, чтобы они также вывели свои силы с территории арабской республики.

«Таким образом под контролем [президента Сирии Башара] Асада, который спровоцировал войну, оказалась бы вся территория Сирии, а Россия и Иран смогли бы заявить о стратегической победе», — подчеркнул американский дипломат.

Кроме того, продолжил он, если США выведут войска, они вместо относительно эффективной операции внутри страны, в которой задействовано всего 900 солдат — ни один из которых не был убит за почти четыре года — получат операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в чужой стране, где им, скорее всего, придется поддерживать координацию с «тираном».

«Принимаемые Асадом меры против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бесполезны. Более того, военачальники Центрального командования США публично подчеркивали необходимость для подавления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствия США в Сирии, а не баз за пределами страны», — указал Джеффри, обратив внимание на то, что вывод войск станет лишь «поощрением» Ирана.