Вашингтон, 12 ноября 2022, 09:42 — REGNUM США должны сохранить свой контингент в Сирии в пику России и официальному Дамаску, пишет бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Сирии Джеймс Джеффри в статье, вышедшей 10 ноября в Foreign Affairs.
По его словам, уход США из Сирии дал бы России большее стратегическое пространство для оказания давления на Турцию и Израиль с тем, чтобы они также вывели свои силы с территории арабской республики.
Кроме того, продолжил он, если США выведут войска, они вместо относительно эффективной операции внутри страны, в которой задействовано всего 900 солдат — ни один из которых не был убит за почти четыре года — получат операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в чужой стране, где им, скорее всего, придется поддерживать координацию с «тираном».