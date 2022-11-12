Вашингтон, 12 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. США должны сохранить свой контингент в Сирии в пику России и официальному Дамаску, пишет бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Сирии Джеймс Джеффри в статье, вышедшей 10 ноября в Foreign Affairs.

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

По его словам, уход США из Сирии дал бы России большее стратегическое пространство для оказания давления на Турцию и Израиль с тем, чтобы они также вывели свои силы с территории арабской республики.

«Таким образом под контролем [президента Сирии Башара] Асада, который спровоцировал войну, оказалась бы вся территория Сирии, а Россия и Иран смогли бы заявить о стратегической победе», — подчеркнул американский дипломат.

Кроме того, продолжил он, если США выведут войска, они вместо относительно эффективной операции внутри страны, в которой задействовано всего 900 солдат — ни один из которых не был убит за почти четыре года — получат операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в чужой стране, где им, скорее всего, придется поддерживать координацию с «тираном».

«Принимаемые Асадом меры против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бесполезны. Более того, военачальники Центрального командования США публично подчеркивали необходимость для подавления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствия США в Сирии, а не баз за пределами страны», — указал Джеффри, обратив внимание на то, что вывод войск станет лишь «поощрением» Ирана.