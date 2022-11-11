Москва, 11 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк никогда не сомневался в своем принятом в начале 1950-х годов решении работать на СССР. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Svr.gov.ru Джордж Блейк

Нарышкин пояснил, что благодаря Блейку были выполнены крупные задачи по обеспечению безопасности Советского Союза.

«Блейка отличала фундаментальная убежденность в правоте того дела, которому он служил, когда начал работать вместе с советской внешней разведкой», — отметил Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2022 года легендарному советскому разведчику, бывшему офицеру британской разведки MI6 Джорджу Блейку должно было исполниться 100 лет. Он скончался 26 декабря 2020 года на 99-м году жизни.

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