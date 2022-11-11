Донецк, 11 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погиб один мирный житель. Об этом 11 ноября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

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«За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск — ред.) 10 ноября до 08.00 11 ноября, в результате обстрелов [киевских боевиков] на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 21 мирный житель получил при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле боевиками ВСУ города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадали два мирных жителя.