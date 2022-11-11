Москва, , 08:39 — REGNUM Законопроект о снабжении системами контроля работоспособности водителей — тахографами всех грузовиков, автобусов и такси правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно законопроекту, водители грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов (за исключением водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки), а также водители легковых такси обязаны соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха, установленные Правилами дорожного движения (ПДД). При этом устанавливается, что эти нормы времени управления транспортным средством «должны предусматривать увеличенное время управления транспортным средством в случае применения средства контроля работоспособности, подключаемого к тахографу».

«Водитель вправе продолжить управление транспортным средством в случае, если средство контроля работоспособности не фиксирует достижение им предельных значений неработоспособного состояния водителя. Увеличенное время управления транспортным средством не должно превышать значений, установленных Правилами дорожного движения, утвержденными Правительством РФ», — отмечается в законопроекте.

Закон в случае его поддержки вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Применение средств контроля и поддержания состояния работоспособности поможет сбалансировать интересы работодателей и профсоюзных организаций, отмечают в правительстве.

Ориентировочная стоимость средств контроля работоспособности водителей в пути составляет от 25 тыс. до 80 тыс. рублей. Таким образом, расходы на установку средств контроля для 10% парка эксплуатируемых грузовых автомобилей и автобусов ориентировочно составят около 10 млрд рублей, следует из сопроводительных материалов.