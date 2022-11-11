Уфа, , 08:41 — REGNUM Свыше 2,5 тысяч голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления приобрели в 2022 году сельхозпроизводители Башкирии. Об этом 11 ноября заявил вице-премьер республики — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на четвертом агропромышленном форуме «Молоко России» в Казани, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Коровы Matthias Zomer

Отмечается, что за минувшие пять лет аграрии республики закупили свыше 29 тысяч племенных голов молочного молодняка.

По словам министра, хорошим темпам закупки племенных животных в Башкирии поспособствовали меры господдержки.

«Причем субсидии в республике выплачивали не только за приобретение отечественного молодняка, но и импортного. Это вызвало приток в регион чистопородных нетелей голштинской породы, которые были адаптированы под местные условия», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Он также добавил, что при этом внутри республики есть хороший потенциал для совершенствования селекционно-племенной работы.

«У нас работают 79 племенных организаций, 50 из них осуществляют деятельность в сфере молочного скотоводства, и обеспечивают половину ежегодной потребности республики в племенном материале для этого направления», — пояснил министр.

Напомним, что в Башкирии закупка аграриями племенного поголовья крупного рогатого скота субсидируется в размере 50% от затрат, но не более 60 тысяч рублей за одну голову.