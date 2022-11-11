Уфа, 11 ноября 2022, 08:41 — REGNUM Свыше 2,5 тысяч голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления приобрели в 2022 году сельхозпроизводители Башкирии. Об этом 11 ноября заявил вице-премьер республики — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на четвертом агропромышленном форуме «Молоко России» в Казани, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Коровы
Коровы
Matthias Zomer

Отмечается, что за минувшие пять лет аграрии республики закупили свыше 29 тысяч племенных голов молочного молодняка.

По словам министра, хорошим темпам закупки племенных животных в Башкирии поспособствовали меры господдержки.

«Причем субсидии в республике выплачивали не только за приобретение отечественного молодняка, но и импортного. Это вызвало приток в регион чистопородных нетелей голштинской породы, которые были адаптированы под местные условия», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Он также добавил, что при этом внутри республики есть хороший потенциал для совершенствования селекционно-племенной работы.

«У нас работают 79 племенных организаций, 50 из них осуществляют деятельность в сфере молочного скотоводства, и обеспечивают половину ежегодной потребности республики в племенном материале для этого направления», — пояснил министр.

Напомним, что в Башкирии закупка аграриями племенного поголовья крупного рогатого скота субсидируется в размере 50% от затрат, но не более 60 тысяч рублей за одну голову.