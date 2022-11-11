Винница, Украина, 11 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Винницкой области после воздушной тревоги оказался повреждён один из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Винницкой области Сергей Борзов в телеграм-канале.

Тревога

По словам Борзова, 11 ноября в регионе началось с тревоги. После этого был повреждён объект критической инфраструктуры.

«Жертв нет», — указал руководитель Винницкой области. Он добавил, что на месте происшествия работают спасательные службы.

Отметим, что 11 ноября в Винницкой области воздушная тревога прозвучала примерно в 4:55 по московскому времени.