Грозный, , 08:51 — REGNUM В Чечне 10 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел, в ходе которого глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды особо отличившимся сотрудникам ведомства.

Подразделения «Ахмата» Иван Шилов © ИА REGNUM

Трое сотрудников МВД удостоены орденов Мужества: начальник медико-санитарной части МВД России по ЧР Рамзан Альдебиров, начальник организации охраны МВД по ЧР Исмаил Ганшаев и старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД по ЧР Билал Абдулрешидов. Посмертно орденом Мужества также награжден заместитель командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Бувайсар Дениев.

Пять сотрудников полиции награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 17 человек — медалями «За отвагу» и 29 полицейских удостоены медалей «За отличие в охране общественного порядка».

Кроме того, Рамзан Кадыров удостоил высшей награды Чечни — ордена Кадырова — троих руководителей в системе МВД: заместителя главы МВД Мусу Кадырова, начальника отделения МВД по Шаройскому району Расула Аларханова, начальника отдела МВД по Грозненскому району Бислана Алханова и начальника ОМВД по Итум-Калинскому району Хамида Сайдуева. Также были вручены медали «Защитнику Чеченской Республики» еще нескольким полицейским.

Напомним, с начала спецоперации на территории б. УССР сотни сотрудников внутренних дел Чечни приняли участие в борьбе с нацизмом. В зоне СВО выполняют задачи четыре подразделения добровольцев «Запад-Ахмат», «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат» и «Восток-Ахмат».

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров рассказал о создании в Чечне четырёх военных батальонов