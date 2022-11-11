Чжухай, Китай, 11 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Ультрасовременную радиолокационную систему, способную обнаруживать, отслеживать, идентифицировать и каталогизировать космические объекты, включая спутники и орбитальный мусор, главным образом на низкой околоземной орбите, представил на авиационной выставке Airshow China в Чжухае руководитель проекта 14-го института компании China Electronics Technology Group Corp. в Нанкине провинции Цзянсу Сунь Лэй, сообщает 11 ноября газета China Daily.

Airman Joe Hendricks, U.S. Navy Радар авиадиспетчера

«Спутники-шпионы на низкой орбите характеризуются сильными разведывательными возможностями, низкой обнаруживаемостью и орбитальной маневренностью. Потребуется конкретная информация об этих космических аппаратах, чтобы планировать уклонение, маскировку, постановку помех или другие контрмеры», — пояснил он.

По его словам, небольшая группа стран потратила десятилетия и огромное количество денег на создание наземных сетей наблюдения для борьбы с угрозами, исходящими от спутников-шпионов, но такой подход нереалистичен для развивающихся стран.

Разработанный и построенный Нанкинским институтом, крупнейшим разработчиком радиолокационной продукции в Китае, радар наблюдения за космическими целями SLC-18 является первым в своем роде, который Китай разместил на международном рынке, и это доступное решение для мониторинга низкоорбитальных спутников, сказал Сунь.

«Радиолокационная система обладает точными возможностями обнаружения и измерения и способна прогнозировать пролеты спутников-шпионов, что дает достаточно времени для принятия решений и контрмер», — сказал он.

По словам руководителя проекта, подвижный радар, оснащенный твердотельной активной фазированной антенной решеткой, может сканировать широкое пространство и работать в сложных погодных условиях круглосуточно.

Главный редактор журнала Aerospace Knowledge Ван Янань сказал, что в дополнение к своей военной ценности SLC-18 также может играть важную роль в борьбе с космическим мусором и смягчении последствий, помогая тем самым защитить безопасность спутников и пилотируемых космических аппаратов. Аппарат SLC-18 представлен на проходящей 14-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке в Чжухае, которая открылась 8 ноября. Это один из самых больших экспонатов в выставочных залах.