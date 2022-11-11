Ереван, 11 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Приграничные позиции вооружённых сил (ВС) Армении в ночь на 11 ноября подверглись обстрелам со стороны Азербайджана с применением миномётов. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. Подразделения ВС Азербайджана применили также миномёты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди армянских военнослужащих нет. К утру 11 ноября ситуация на границе названа относительно стабильной.

Напомним, накануне в минобороны Армении сообщили, о ранении армянского военнослужащего якобы из-за обстрела с азербайджанской стороны. В минобороны Азербайджана опровергли это заявление.