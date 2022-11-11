Салехард, , 08:34 — REGNUM Жителям Ямала, направленным с тяжёлыми заболеваниями на лечение в другие регионы, возместят расходы за проезд на санитарном транспорте от аэропорта или железнодорожного вокзала до места лечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Ямало-Ненецкого округа.

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Решение об оплате проезда санитарным транспортом будет принимать врачебная комиссия во время оформления медицинских документов для лечения в другом регионе.

Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков отметил, что ранее о необходимости такой услуги говорили сами ямальцы.

«Мы изучили потребность и приняли соответствующее решение. Наши пациенты должны получать максимальный спектр медицинских услуг, и мы делаем все возможное для удобства жителей округа», — пояснил директор депздрава Ямала.

Сергей Новиков добавил, что для диагностики или лечения тяжёлых и редких заболеваний требуется помощь специалистов из федеральных центров. В таких случаях из окружного бюджета оплачивается не только диагностика и лечение, но и оплата дороги в обе стороны, в том числе сопровождающему лицу. С начала 2022 года такую компенсацию получили около 13 тысяч ямальских пациентов.